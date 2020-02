Appels d'urgence - Ski : attention aux chauffards des pistes

Accidents, traumatismes, fractures ou simples entorses, chaque année près de 150 000 personnes se blessent pendant leurs vacances aux sports d'hiver.Des blessures souvent légères dues à de petites chutes mais parfois impressionnantes quand il s'agit de fractures ouvertes. Quelquefois, ces blessures peuvent même mettre la vie des skieurs en danger. Soit par la violence du choc, soit car elles ont lieu dans des endroits isolés, difficiles d'accès, où seul l'hélicoptère peut intervenir en urgence...En cause, le plus souvent, l'imprudence des skieurs. Car sur les pistes comme sur la route, certains chauffards ne respectent aucune règle et les collisions sont nombreuses.Mais le ski reste une activité sportive et certains vacanciers paient le prix fort pour ne s'être pas suffisamment préparés. Ainsi, le petit dispensaire médical aux pieds des pistes d'Isola 2000 est régulièrement rempli de skieurs victimes d'entorses ou de luxations dès leur premier jour de vacances ! A peine arrivés, les vacances sont déjà finies pour eux...Cet hiver, Appels d'Urgence a suivi les interventions des hommes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui interviennent parfois au péril de leur vie pour porter assistance aux skieurs en détresse, épuisés ou blessés. Ces spécialistes des avalanches et de l'hélitreuillage peuvent intervenir jusqu'à 14 fois par jour !Appels d'Urgence a également suivi les pisteurs et secouristes de la Plagne, deuxième plus grand domaine skiable du monde, d'Isola 2000, une des stations les plus populaires à 1h30 de la côte d'Azur et sur les montagnes escarpées des Pyrénées.