Appels d'urgence - SOS animaux avec les vétérinaires de l'Urgence

Ils sauvent des vies et réalisent près de 100.000 interventions par an. Il ne s'agit pas de médecins, mais de vétérinaires. Il y a aujourd'hui en France près de 60 millions d'animaux. Presque un par habitant. Alors les vétérinaires ne chôment pas. Et souvent, du matou blessé à l'accouchement périlleux d'un petit veau, ils interviennent en urgence. À la ville comme à la compagne les vétérinaires d'urgence sont sur le qui-vive pour porter secours aux animaux en détresse : cliniques spécialisées dans les soins pour reptiles et petits mammifères, vétérinaires de nuit ou vétérinaires de campagne, NT1 suivra ces spécialistes formés pour faire face aux situations les plus délicates. À la moindre alerte, ils sont appelés par les propriétaires souvent très stressés à la vue de leur compagnon mal en point. Ils doivent alors intervenir au plus vite.