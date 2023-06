Appels d'urgence - Stationnement et accidents, les polices municipales contre-attaquent

Pour les automobilistes c’est désormais la grande galère dans les centres-villes. Zones piétonnes, tramways, pistes cyclables : la circulation des voitures est de plus en plus réglementée. Et pour faire respecter ces nouvelles règles, les polices municipales sont en première ligne. Chasse au stationnement anarchique, traque des chauffards, contrôles en tout genre, pour certaines villes c’est tolérance zéro en matière d’infractions routières. Résultat : sur le terrain, les relations sont plutôt tendues entre les polices municipales et les automobilistes. Pour s’en rendre compte, direction la grande banlieue parisienne à L'Haÿ-les-Roses et Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne.