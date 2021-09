Appels d'urgence - Trafics à la frontière, violences entre voisins : Les gendarmes de l'est contre-attaquent !

Destination l’Est de la France, à Nancy, car dans cette région, les gendarmes sont confrontés à des missions de plus en plus nombreuses concernant des bagarres entre voisins. Pour une place de parking, de la musique un peu trop forte, des deux-roues trop bruyants, les injures fusent et les habitants en viennent vite aux mains. Ajoutez les violences conjugales, les rixes entre adolescents et la compagnie de Nancy se retrouve sur tous les fronts pour essayer de ramener le calme dans de petits lotissements pourtant réputés tranquilles. Des interventions sensibles, surtout dans cette région proche de la frontière avec l’Allemagne où tout se complique avec la multiplication des petits trafics en tout genre : cigarettes de contrebande, produits high-tech « tombés du camion » et drogues. Cette petite délinquance donne du fil à retordre aux gendarmes et empoisonne la vie quotidienne des habitants.