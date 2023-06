Appels d'urgence - Trafiquants, chauffards: gendarmes de choc sur les routes du nord

Dans le Nord, le département le plus peuplé de France, la gendarmerie a déployé une nouvelle unité de choc pour lutter contre les 400 délits qui sont commis chaque jour : le GMSI, Groupement Motorisé de Surveillance et d’Intervention. Des équipes d’élite qui, pour plus d’efficacité, circulent dans des voitures banalisées dont certaines ont été saisies aux délinquants. Les gendarmes se mesurent désormais avec les mêmes moyens qu’eux : de puissants véhicules pour traquer cambrioleurs, chauffards mais aussi passeurs de migrants. Les délinquants agissent, surtout de nuit, et profitent des grands axes routiers pour prendre la fuite une fois leurs forfaits commis. Ils tentent souvent de se réfugier au-delà de la frontière, dans la Belgique toute proche. Contrôles inopinés, course-poursuite ou planques et filatures discrètes, les gendarmes du Nord multiplient les interventions musclées contre la petite délinquance ou la criminalité organisée.