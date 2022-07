Appels d'urgence - Un été à Marseille : pas de vacances pour la police

Vols à l'arrachée sur les plages, agressions, cambriolages, trafic de drogue… Pendant l'été, à Marseille, la délinquance ne prend pas de vacances. Si la cité phocéenne est l'une des villes les plus chaleureuses de France, avec les beaux jours, elle reste aussi l'une des plus sulfureuses…" Appels d'Urgence " a pu suivre le quotidien de trois brigades de police à Marseille, des quartiers Nord aux plages du centre ville, en passant par le Vieux Port. A elles trois, elles quadrillent toute la ville et font face à tous les types de délinquance. Car l'été à Marseille, de nombreux habitants ne partent pas en vacances. Tout le monde se retrouve alors sur la plage et la cohabitation avec les touristes est parfois mouvementée.Pendant ce temps, dans les cités du Nord de la ville, les trafics continuent et avec le soleil, les esprits s'échauffent rapidement. Mais les policiers connaissent bien la plupart de ces petits délinquants et ne relâchent pas la pression.