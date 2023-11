Appels d'urgence - Une saison d'enfer pour les pompiers baroudeurs

Les équipes d’ « Appels d’Urgence » partent à l’aventure avec des pompiers baroudeurs. Ils interviennent dans des régions souvent exposées à un hiver rigoureux où leurs missions sont toutes rendues difficiles par les intempéries : ce sont les pompiers de la Creuse, en plein massif central, et ceux du Gers, plus au Sud, une région très rurale aux communes très dispersées et isolées. Et leurs missions sont aussi intenses que celles des pompiers des grandes villes. Il leur faut faire preuve de débrouillardise et d’esprit d’initiative pour aller réanimer des habitants dans des fermes loin de tout, sauver des automobilistes qui ont dérapé sur les petites routes sinueuses et verglacées, voire assurer des accouchements à toute heure du jour ou de la nuit au milieu de nulle part. A Guéret, dans la Creuse, les soldats du feu sont extrêmement appréciés de la population car ils savent qu’ils feront tout pour les secourir au plus vite même à l’autre bout du département, aussi bien pour un petit malaise que pour une urgence vitale. A Auch, dans le Gers, vous allez faire la connaissance de pompiers particulièrement attachants qui se mettent en quatre pour accomplir chaque semaine de petits miracles tant la moindre intervention peut virer en cette saison à l’expédition hors-norme.