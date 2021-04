Appels d'urgence - Unité de choc et brigade d'élite : Les gendarmes d'Orléans en bonne compagnie

Durant deux mois les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont accompagné les gendarmes de la compagnie d’Orléans dans toutes leurs missions : des plus classiques aux plus extraordinaires.Et le résultat est impressionnant : avec 85 crimes et délits chaque jour dans le département du Loiret, ils doivent être sur tous les fronts.Il y a d’abord l’explosion des grands excès de vitesse, des chauffards qui roulent à plus de 140 km/h sur des routes limitées à 80. Ils font tout pour éviter les contrôles avec à la clé des courses poursuite à risques. Et de plus en plus souvent, ils présentent des faux permis de conduire pour échapper aux sanctions.Puis les 180 gendarmes d’Orléans multiplient les opérations coup de poing anti-cambriolages. Chaque jour dans le Loiret, 8 logements sont fracturés, alors les unités de choc de la compagnie, les Pelotons d’Intervention, traquent sans merci ces bandes de voleurs très organisés.Et enfin, c’est sans compter les violences conjugales, les tentatives de suicide, des missions qui se transforment en courses permanentes contre la montre pour venir en aide aux victimes.