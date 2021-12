Appels d'urgence - Urgence absolue pour greffes et dons d'organes

Chaque année, les chirurgiens sauvent plus de 5 000 personnes en France grâce aux greffes.Un geste chirurgical impensable il y a seulement 60 ans mais qui permet aujourd'hui de bouleverser le destin de milliers de patients qui sinon, seraient condamnés. Derrière chacune de ces greffes se cache en fait un miracle : une fois l’organe prélevé sur le donneur, les médecins n’ont souvent que quelques heures avant de pouvoir le greffer sur un nouveau patient. Après, il risque de se détériorer. Commence alors pour le médecin une incroyable course contre la montre. Avec toujours en ligne de mire, une urgence vitale. Parfois, tout se joue à quelques minutes…Les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont suivi plusieurs patients comme : Morgan, un bébé de 16 mois né avec une malformation des voies biliaires. Aucun traitement ne peut le guérir, sa seule option est une greffe de foie. Sauf que l’attente d’un greffon pédiatrique peut s’avérer plus longue que prévue… Sacha, 16 ans, a le souffle court. Il est en attente d’une greffe des deux poumons, greffe par laquelle il est déjà passé il y a trois ans. Mais son corps a rejeté le greffon. De nouveau, il se retrouve sur la liste d’attente.Vincent, 46 ans, est atteint d’une maladie qui détruit ses reins. Sa seule chance de survie : une greffe. Encore faut-il trouver un donneur compatible. Et vous verrez qu’il va bénéficier d’un incroyable geste d’amour.Derrière ces espoirs de vie, il y a aussi l’engagement de toute une chaîne médicale, entièrement dévouée à la survie de leurs patients. Des chirurgiens aux chauffeurs formés à la conduite en urgence pour amener les greffons dans les délais, jusqu’aux infirmières de l’Agence de la Biomédecine qui encadrent la répartition des greffons, tous sont lancés dans une incroyable course contre-la-montre.