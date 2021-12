Appels d'urgence - Urgences au coeur de l'hiver : pas de cadeaux pour les pompiers de l'est

De la tempête, du brouillard, du verglas, tout se complique pour les Pompiers au cœur des urgences en plein hiver. Surtout là où il est le plus rigoureux, dans l’Est de la France : la région de Belfort, aux portes de la Suisse. Et cette année les conditions météo particulièrement difficiles ont placé les soldats du feu des deux plus grandes casernes de pompiers de la région sous tension. Pertes de contrôle, glissades, chocs frontaux se comptent par dizaines. Il faut aller sauver les voitures en perdition sur les petites routes de campagne, mais aussi intervenir pour des carambolages sur la grande autoroute qui traverse le département. Et subitement, c'est l’accident hors norme : le crash d’un avion de tourisme qui mobilise toutes les urgences disponibles. Avec trente interventions par jour, les 550 pompiers du département ne chôment pas. Et encore moins l’hiver avec les chauffages défectueux qui provoquent des asphyxies, les chutes de personnes dans des petits villages complètement isolés, sans compter les victimes de fêtes trop arrosées. Heureusement, les urgentistes sont habitués aux intempéries de l’Est du pays. Les équipes d’ « APPELS D’URGENCE » ont suivi des pompiers chevronnés qui se dépensent sans compter pour intervenir quelques soient les conditions météo comme Lionel, 30 ans de métier, ou de jeunes soldats du feu comme Daniel, 25 ans.