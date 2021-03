Appels d'urgence - Urgences de Nîmes : le SAMU dans l'arène

Les Urgences de Nîmes dans le Gard proposent chaque année près de 400 000 consultations, soit 1 000 victimes ou malades à soigner par jour. Soixante médecins travaillent au quotidien sous tension et l'hôpital a même embauché trente-trois agents de sécurité pour calmer les patients en crise et éviter les bagarres à répétition. Entre les accidents de la route où les pronostics vitaux sont engagés et les accidents à domicile qui traumatisent les familles, ces héros font de leur mieux pour sauver des vies et rassurer des patients en détresse.