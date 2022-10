Appels d'urgence - Urgences en Ardèche : missions périlleuses pour sauveteurs tout terrain

Côté pile : des paysages splendides : ceux de l’Ardèche, au sud du Massif central. Des gorges, des rivières, des montagnes qui font le bonheur des touristes et des randonneurs. Mais côté face, c’est une tout autre histoire : une nature très sauvage parsemée de pièges en tout genre avec des territoires escarpés et des routes sinueuses.C’est un véritable cauchemar pour les services de secours qui reçoivent tout de même près de 120 000 appels à l’aide par an. Pompiers et médecins du Samu doivent retrouver des vacanciers qui se perdent, des chasseurs qui chutent dans des crevasses, des conducteurs qui ratent un virage et se retrouvent coincés 50 mètres plus bas…Pour les tirer d’affaire, il faut appeler les unités d’élite spécialisées du service d’incendie et de secours, de vrais baroudeurs tout-terrain, qui, avec l’appui des hélicoptères, décollent plus de 200 fois par an en Ardèche.