Appels d'urgence - Urgences médicales : course contre la montre pour le SAMU

C'est un ballet incessant d'ambulances, de véhicules du Samu et de sirènes hurlantes… L'an dernier plus de 20 millions de français sont passés par les urgences. L'un des centres les plus actifs de France se trouve en région parisienne, à Créteil : c'est l'hôpital Henri Mondor. Ici, jour et nuit, 24h/24, ils sont une trentaine de médecins à se relayer auprès de patients parfois entre la vie et la mort : agressions, crise cardiaque, tentative de suicide ou encore accident de voiture, ils sont confrontés à toutes les situations.Et ils n'ont souvent que quelques minutes pour prendre la décision qui sauvera une vie...Nous avons suivi Julia, Mathieu ou encore Marion, tous médecins aux Urgences de L'hôpital Henri Mondor. Ils sont jeunes, passionnés, et ne comptent plus les nuits blanches pour sauver des vies. Mais tous vont se retrouver confrontés à des situations qui vont mettre leurs nerfs à rude épreuve…Loin des séries Grey's anatomy ou Dr House, ils sont les vrais héros de l'urgence médicale.