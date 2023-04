Appels d'urgence - Urgences vitales pour le SAMU de campagne

Accidents de la route, bûcherons blessés en pleine forêt, accident dans une ferme, intoxication au gaz mortel... Le Samu de l’Indre, au centre du pays, est l’un des plus ruraux de France. Six interventions sur 10 ont lieu en zone rurale. Le département est aussi l’un des plus touchés par le désert médical : il y a ici deux fois moins de médecins par habitant que la moyenne française. Les équipes du Samu de Châteauroux sont en première ligne : ils effectuent plus de 3 500 sorties de véhicules par an. Mais à la campagne, les interventions du Samu sont souvent plus graves qu’ailleurs. En cause, le manque de médecins et l’éloignement des secours. Ils doivent parfois intervenir dans des hameaux isolés, entourés d’étangs ou de forêts. Dans ce cas, chaque minute compte. Pour gagner du temps, le Samu dispose d'un atout de taille : un hélicoptère. Avec 617 vols l’an dernier, l’hélicoptère des secours d’urgence de Châteauroux est le plus actif de France !Pendant plusieurs semaines, les équipes d’Appels d’Urgence ont suivi les 150 urgentistes et les 20 médecins du Samu qui se relaient 24 heures sur 24 pour intervenir, de jour comme de nuit, aux quatre coins du département. Immersion sous haute-tension avec les secouristes de nos campagnes.