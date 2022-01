Appels d'urgence - Vétos de choc pour urgences animales

La moitié des familles françaises possède au moins un animal de compagnie. Et la plupart d’entre elles ont connu ces moments de détresse : le chien de la maison renversé par une voiture, le chat des enfants gravement blessé après une bagarre pour défendre son territoire... Des cas de plus en plus fréquents : le nombre des animaux soignés par les vétérinaires augmente chaque année de 3%. Pour prendre conscience de ce phénomène, les équipes d’ « APPELS D’URGENCE » ont suivi ceux qui sont le plus sur la brèche : les urgentistes. Au sein des urgences de grandes cliniques ou avec des vétérinaires qui se déplacent à domicile, découvrez de quels miracles ils sont capables pour sauver votre animal préféré. Du petit bobo qui fait souffrir Médor aux spectaculaires opérations chirurgicales lorsque le pronostic vital est engagé, nous avons accompagné pendant deux mois des vétérinaires qui n’ont pas froid aux yeux, spécialisés dans l’intervention difficile, souvent engagés dans une course contre la montre dont l’intensité n’a rien à envier aux urgentistes des SAMU.