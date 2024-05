Appels d'urgence - Vidéo-surveillance, rixes et cambriolages : la police de Dreux en 1ère ligne

Emeutes urbaines, opérations coup de poing, interventions sensibles, les polices municipales sont désormais en première ligne contre la délinquance, comme à Dreux en Eure-et-Loir, une ville moyenne de 30 000 habitants à une heure de Paris. A première vue, une cité tranquille au patrimoine historique remarquable. Mais sur place, les 22 agents de la police municipale sont en permanence sur la brèche. Pour rétablir le calme dans des cités difficiles, ils doivent parfois sortir casque et bouclier. Pour tenter de limiter le fléau des cambriolages qui empoisonnent la vie des habitants, il faut recourir aux grands moyens : 70 caméras quadrillent la ville afin d’interpeler au plus vite les voleurs en action ou d’interrompre des bagarres en pleine rue. A Dreux, avec 450 interventions par mois, le travail des policiers municipaux devient aussi exposé et tendu que celui de la police nationale.