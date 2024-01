Appels d'urgence - Violences, émeutes : gendarmes mobiles contre casseurs

Durant plusieurs mois, exceptionnellement, les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont pu suivre le quotidien très mouvementé de gendarmes un peu à part : les escadrons de gendarmes mobiles. On les voit souvent dans les journaux télévisés notamment lorsqu’ils étaient en première ligne au moment des manifestations des Gilets jaunes qui ont parfois donné lieu à des affrontements violents. Ces gendarmes sont spécialisés dans le maintien de l’ordre, des opérations ultras sensibles où il faut éviter la casse, interpeller les perturbateurs, gérer des manifestations houleuses. Déplacements en urgence, barrages, charges…, des interventions spectaculaires durant lesquelles ces unités anti-émeutes particulièrement exposées, doivent faire preuve d’autorité et de sang-froid. En plus, ces gendarmes mobiles sont aussi appelés en renfort dans les quartiers difficiles pour rétablir la sécurité des habitants lorsque les polices locales ont besoin d’être épaulées. Dans ce document choc, suivez 3 escadrons de gendarmes mobiles, 24h sur 24, dans toutes leurs interventions : depuis les manifestations, les opérations anti-délinquance, mais aussi leurs entraînements ultraréalistes, jusqu’à leur vie quotidienne en déplacement ou en famille.