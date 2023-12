Appels d'urgence - Vitesse, alcool, accidents : quand les gendarmes de Montauban traquent les chauffards

Montauban, dans la région toulousaine. Une ville de briques roses, au cœur du Tarn-et Garonne. Avec ses 250 000 habitants, ce département ensoleillé fleure bon le Sud-Ouest. Mais il y a une autre réalité, celle de la délinquance, en progression notamment sur la route. Le Tarn-et-Garonne, c'est le 6ème département le plus meurtrier de France avec 22 morts l'an dernier. Sans compter des dizaines de blessés. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé les missions des gendarmes du PMO, le peloton motorisé de Montauban. Une vingtaine de spécialistes en première ligne pour intercepter les chauffards. Leur quotidien : des patrouilles sur l'autoroute A20 sillonnée chaque jour par 70 000 automobilistes, mais aussi sur les petites départementales de campagne. Excès de vitesse, conducteurs sans permis, conducteurs complètement ivres… pour eux, c’est tolérance zéro ! Nous y avons suivi Killian, jeune gendarme de 24 ans prêt à prendre tous les risques pour neutraliser un homme armé. Nous avons également suivi Florian. Très expérimenté, il a un flair imparable pour repérer les chauffards sous l’influence d’alcool ou de drogue. Sur la route, en effet, ils sont de plus en plus nombreux à conduire sous stupéfiants. Dans l'équipe, vous allez aussi découvrir Charlène, gendarme de 27 ans. Face à certains conducteurs très remontés, elle doit toujours garder son calme. Au cœur du Sud-Ouest, plongée dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de la route.