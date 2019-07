Appels d'urgence - Vols et cambriolages : le fléau de la Côte d'Azur

Un cambriolage toutes les 90 secondes, soit près de 1000 par jour sur le territoire français. Les vols avec effraction sont d'ailleurs devenus la priorité de la lutte anti-délinquance.Alors pour lutter contre ce fléau, la gendarmerie a créé une nouvelle unité d'élite : les Gelac (Groupement d'enquête et de lutte anti cambriolages). Ecoutes téléphoniques, surveillance physique, filatures, prélèvements ADN, ces gendarmes d'un nouveau genre relèvent la moindre trace et traquent sans relâche les cambrioleurs.Et c'est le sud de la France qui est le plus frappé par les cambriolages notamment les Alpes Maritimes. Les richesses de l'arrière pays Cannois et Grassois attisent les convoitises de toutes sortes de cambrioleurs, des petits délinquants jusqu'aux réseaux organisés venus des pays de l'Est. Résultat : +12,5 % l'an dernier autour de Grasse. Les gendarmes d'élite du Gelac des Alpes Maritimes sont sur les dents. "Appels d'Urgence" a suivi leur travail, en immersion, jour et nuit, au cœur de l'une des unités anti-cambriolage les plus actives de France.