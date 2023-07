Appels d'urgence - Vols, violence, trafic de drogue : un an au commissariat de Toulon

Appels d'urgence a suivi pendant un an le combat des policiers de Toulon contre la délinquance.Pendant longtemps, la capitale du Var a souffert d'une réputation sulfureuse. Sans doute à cause de son arsenal militaire, qui accueille sous-marins et porte-avions, et de son port, où se croisaient délinquants, marins, prostituées et toute une faune en quête d'aventure et de sensations. Mais aujourd'hui, la ville fait moins parler d'elle. Il faut dire que les policiers mènent une véritable traque contre les délinquants. Avec trois cibles prioritaires : les vols avec violences, le trafic de drogue et les incivilités.Pour lutter contre ces trois fléaux, trois unités, aux missions complémentaires : la BAC, spécialisée dans les flagrants délits, Police Secours, qui arrive souvent en premier sur les appels d'urgence et la Brigade Spécialisée de Terrain, une unité de choc en première ligne contre la délinquance. Des interventions souvent mouvementées, lancées depuis le commissariat central, où sont basées toutes ces unités et qui, jour et nuit, se transforme en véritable ruche "anti-délinquance".