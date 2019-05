Dans les Yvelines, comme partout en France, les gendarmes ont fort à faire avec les chauffards de la route. Excès de vitesse, prise de risque, conduite sans permis : les hommes des forces de l'ordre ont appris à reconnaître et à traquer les délinquants de la route. Et pour eux, rien de plus facile que de reconnaître un faux permis lorsqu'ils en voient un.