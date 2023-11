Course contre la montre pour sauver une famille de la noyade

Sur une plage près de Calvi, au nord-ouest de la Corse, une femme et ses enfants ont été emportés au large par une mer très agitée. L’équipage de l’hélicoptère de la sécurité civile de Bastia entame une course contre la montre pour aller leur porter secours. En cas de noyade, chaque seconde compte et avec la tombée de la nuit, l’intervention s’annonce très compliqué…