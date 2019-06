Toute l'année, les pompiers du Pays Basque font face à des situations dramatiques : accidents de la route, noyade, chutes. Chaque année, c'est avec bonheur qu'ils accueillent une soirée de fête et de détente, pour souffler un peu. C'est le traditionnel bal des pompiers du 14 juillet et, au Pays-Basque, on ne fait pas les choses à moitié.