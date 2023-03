Inconscient depuis plusieurs heures, Yanis, 16 ans, va-t-il se réveiller ?

Dans un village près de Clermont-Ferrand, la tension monte pour le SAMU : Yanis, 16 ans, est inconscient depuis plus d’une heure. La cause : inconnue. Ses proches suspectent un malaise causé par une gastro entérite, mais pour les infirmiers, l’état de l’adolescent est bien plus grave que cela…