La folle course-poursuite d’un vol de voiture à plus de 70 000 euros

Sur l’A46 au sud-est de la banlieue de Lyon, des gendarmes doivent se mettre à la poursuite d’une Porsche Cayenne, une voiture de sport d'un montant de 70 000 euros, tout juste volée. Malgré l’activation des gyrophares et de la sirène, l’automobiliste refuse de s’arrêter et tente de semer les forces de l’ordre sur plus de 40 kilomètres en prenant tous les risques : circulation sur bande d'arrêt d'urgence, dépassement par la droite et franchissement de ligne continue.