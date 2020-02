En hiver, lorsque le temps est pluvieux et froid, les pompiers de Belfort sont habitués aux accidents de la route : perte de contrôle du véhicule et sortie de route sont légion. Ils sont en revanche moins habitués à intervenir sur le crash... d'un petit avion de tourisme. Gêné par la pluie, le pilote a voulu atterrir en urgence, non sans mal.