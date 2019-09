Au beau milieu de l'après-midi, en pleine heure de pointe, une voiture stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence après une panne est violemment percutée par un second véhicule. A son bord, un père et ses deux enfants. Le plus jeune n'est âgé que de 13 mois. Pour les équipes du SAMU de Saint-Étienne, c'est le début d'une course contre la montre.