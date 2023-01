Un négociateur tente de faire libérer une mère prise en otage par son fils armé

Atteint de schizophrénie et de bipolarité, un jeune homme de 27 ans détient sa mère en otage. Les gendarmes sont mobilisés sur place, dans un petit village de Perpignan, afin d’intercepter le suspect armé. Les équipes du PSIG et du GIGN attendent que le jeune homme se rende grâce au dialogue établit entre un négociateur et le forcené.