Urgence secourisme : plus que quelques minutes avant que ce pêcheur ne perde sa jambe

Opération périlleuse pour les sauveteurs de l’Ardèche. Un pêcheur vient de glisser du haut d’un trou dans une forêt, le faisant tomber dans le lit d’une rivière. Après une chute de 4 mètres, son ami a tenté de le secourir, mais en vain. Après avoir percuté les rochers, la jambe de la victime est cassée et l’homme ne peut plus bouger. Lorsque les urgentistes arrivent sur place pour évacuer l’homme en hypothermie, c’est le parcours du combattant : il faut sauver la victime sans se mettre en danger par de fortes pluies et des chemins très glissants. Une seule solution leur vient alors à l’esprit : le sauvetage aérien.