Bachelor, le gentleman célibataire : les phrases cultes de l'épisode 2 !

Ce deuxième épisode du Bachelor, le gentleman célibataire a été marqué par de nombreuses phrases cultes. Que ce soit les prétendantes ou Marco, ils ont décidément toujours le mot pour rire !

A chaque épisode, c'est une véritable pluie de phrases cultes ! Laurie a multiplié les phrases choc lors de ce deuxième épisode du Bachelor, le gentleman célibataire. La jeune femme a notamment fait savoir à Marco qu'elle prendrait son temps avec lui. "Tu crois quoi ? Que tu vas m'embrasser aussi facilement ?" a ainsi déclaré Laurie, qui a tourné la tête au moment où Marco tentait un baiser. La prétendante qui n'a pas sa langue dans sa poche s'est également lâchée lorsqu'elle évoquait ses rivales. Elle ne semble pas toutes les apprécier : "Seul avec 13 nanas sur un bateau c'est le rêve, mais les 13 là...". Quant à Anaïs, "il manquerait plus qu'elle soit méchante" a indiqué Laurie. Mélanie non plus ne ferait pas partie de ses préférées : "Marco c'est un mec classe et Mélanie c'est l'opposé de la classe". Voilà qui est dit !

Les prétendantes sont "in love" de Marco

Mélanie, justement, a elle aussi parlé de Laurie. Selon Mélanie, Laurie "est in love de fou, sa tête s'est transformée en coeur". Quant à Marco, "t'as envie qu'il te prenne dans ses bras et qu'il te dise te amo" a-t-elle confié.

Diane aussi est tombée sous le charme du Bachelor. Elle qui a passé un moment en tête à tête avec Marco est aux anges : "ça me fait trop du bien quand il me prend dans ses bras, c'est trop mignon".

Concernant Naëlle, là encore la prétendante est apparue fortement séduite par le bel italien. "J'étais genre feux d'artifice à l'intérieur" a laissé échapper la jeune maman, visiblement très attirée par le gentleman célibataire.

Anaïs en revanche n'a pas été très tendre lors de son premier moment en duo avec Marco. "Les italiens ils sont machos et ils mentent souvent" lui a-t-elle dit entre quatre yeux.

Marco a lui aussi sorti quelques pépites

Si les prétendantes ont déclaré des phrases déjà cultes, Marco a lui aussi marqué ce deuxième épisode avec des déclarations désopilantes. "Julie est toujours avec le frein à main tiré" a ainsi par exemple indiqué le Bachelor, avant de rejouer l'une des scènes mythique du film Titanic avec cette dernière. Quant à Anaïs qui a coupé court à leur discussion, préférant aller manger, Marco n'en revient toujours pas. "Je me suis fais bâcher pour du tiramisu" a-t-il fait remarquer.



Le Bachelor a également marqué ce deuxième épisode en révélant à propos de Naëlle : "J'ai senti qu'elle était très chaude... Au niveau de la température de son corps". Chaud devant !



Découvrez les phrases déjà cultes du deuxième épisode du Bachelor en images.

Les phrases de Laurie :

























Les phrases de Mélanie :













La phrase de Diane :







La phrase de Naëlle :







La phrase d'Anaïs :







Les phrases de Marco :

























