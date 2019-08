Un point Lovomètre s'impose avant le 9ème épisode... Vos intuitions vont-elles se confirmer ?

Avant le prochain épisode du Bachelor, il est grand temps de découvrir les notes que vous avez données au gentleman célibataire et à ses prétendantes lors de l’émission 8 !

Il y a du changement au niveau du lovomètre ! A l’occasion des finales, on vous a proposé de noter les jeunes femmes selon deux critères, toujours la comptabilité avec Marco, mais aussi la sincérité des sentiments ! Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces deux catégories vous ont inspirés ! Et pour Marco on intègre ses chances de tomber amoureux en plus de sa "romantique attitude" ! Prêts à découvrir le résultat de vos votes ?







Linda prend les devants !





Jamais simple de rencontrer sa future belle famille ! Mais incontestablement, Linda aura marqué de nombreux points à vos yeux. La rencontre avec ses proches semble en effet avoir été déterminante ! Vous avez été très nombreux à voir en elle la compagne idéale pour notre bel Italien. Au niveau de la compatibilité amoureuse, elle est loin devant avec la note de 3.5 ! Mais Naëlle reste à bonne distance avec 3.2 ! Le duel semble serré entre les deux demoiselles. Par contre vous avez été moins emballés par Shirley (2.6) et par Diane (2.3)





Linda et Naëlle, les plus sincères selon vous !





Et au niveau de la sincérité des sentiments, c’est toujours ce même duo qui vous a séduit. La lutte semble intense entre Linda (3.7) et Naëlle (3.3) Allons-nous assister à un face à face entre ces deux femmes pour la fin ?





Shirley en embuscade

Mais n’oublions pas trop vite Shirley (2.7) qui n’abandone pas la lutte pour le cœur du Bachelor ! Vos avis sur Diane (2.5) rejoignent ceux de Marco puisque la jeune femme ne poursuit pas l'aventure avec lui ! Elles ne sont plus que trois à pouvoir charmer notre Italien ! Shirley sera t-elle la bonne ?









Marco au top des votes !





Et à mesure qu’on se rapproche du dénouement, vous êtes de plus en plus séduits par Marco ! En lui attribuant la note de 3.58 pour sa romantique attitude, c’est l’une de ses meilleures notes que vous lui donnez depuis le début !

Et vous estimez ses chances de tomber amoureux à 3.25 !









Mais de qui tombera t-il amoureux ? Laquelle des prétendantes restantes saura séduire le Bachelor ?

Pour le savoir, une seule solution, retrouvez le Bachelor lundi 25 avril sur TMC à partir de 20h55 !