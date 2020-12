Focus sur Laurie, une prétendante rock'n'roll avec beaucoup de caractère

Lors du premier épisode, Laurie a fait forte impression en snobant presque Marco lors des présentations. Cette jeune femme au caractère bien trempé n'a pas du tout l'intention de s'assagir pour séduire le bel Italien. Focus sur ce mannequin au tempérament de feu !

Lors du premier épisode, la plupart des prétendantes ont sorti le grand jeu pour séduire Marco. Sexy, mielleuses, enjôleuses, les vingt-deux jeunes femmes avaient l’intention de faire bonne impression dès le premier rendez-vous. Mais l’une d’entre elles a préféré se montrer "nature" quitte à déplaire. Laurie n’a en effet pas du tout l’intention de gommer son caractère pour plaire au beau Marco.







Bottes noires hautes, mini-jupe en cuir, haut transparent clouté, Laurie s’avance vers le bel Italien avec un pas assuré et une attitude de conquérante. Rock’n’roll jusqu’au bout des ongles, la belle brune fait une entrée fracassante dans cette nouvelle saison du Bachelor. Alors qu’elle est encore à bonne distance du beau séducteur, elle lui balance son prénom avec un certain aplomb et une nonchalance déconcertante. Arrivée à sa hauteur, elle ne prend pas trop le temps de discuter avec lui, elle lui fait une bise furtive et se dirige directement vers l’escalier. Désarçonné par cette entrée en matière, Marco ne sait pas trop quoi penser de cette belle brune au tempérament de feu.

Il est même persuadé que la jeune femme ne l’apprécie pas vraiment. D’ailleurs Laurie n’a pas l’intention de le démentir. Elle l’avoue : "C’est pas trop mon style ! Moi qui suis un peu rock’n’roll, il me fallait un truc un peu plus bad boy !" Mais Laurie ne compte pas rester figée sur sa première impression : elle demande à voir… Cependant rebelle dans l’âme, la belle brune ne compte pas changer pour se faire apprécier. Reste à savoir si Marco saura dompter cette belle épicurienne...