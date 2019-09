Interview de Caroline

Caroline a 22 ans et vient de Brest. Elle mise essentiellement sur son naturel pour faire la différence parmi toutes les prétendantes. Découvrez son interview

Quelles sont tes attentes en amour aujourd'hui ?

Je ne cherche pas de prise de tête, je veux un garçon qui me fasse délirer, qu'on s'amuse de tout et surtout pour rien. En revanche, j'attends vraiment de la part d'un homme de la fidélité et de la franchise. Je ne veux pas quelqu'un de faux qui soit disant m'aime bien alors que par derrière ce n'est pas ce qu'il dit. Je veux de la franchise surtout.



Est-ce que tu as déjà souffert en amour ?

Oui j'ai déjà souffert en amour, bien sûr. J'étais plus jeune, j'avais 16 ans mais cette relation m'a marquée, ça m'a fait du mal, mais avec du recul, je me dis que j'ai bien fait de quitter ce garçon et qu'au final ça m'a rendu encore plus forte.



Comment tu fais pour séduire ?

Si je rencontre un garçon qui me plait, je vais lui dire direct que je le trouve mignon, que je le trouve beau, je vais lui dire ce que je pense de lui. Je ne suis pas vraiment une séductrice dans l'âme, je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour séduire un garçon donc je reste naturel, je lui fais des blagues et puis voilà on voit comment ça se passe.



Quel est le rendez-vous le plus romantique à tes yeux ?

Le rendez-vous le plus romantique qu'un garçon pourrait me faire, ça serait dans une vieille voiture des années 60, dans un magnifique endroit aux Etats Unis si possibles avec de la bonne musique.



Comment tu te définis ?

Je me définis comme une fille rigolote, je profite de la vie, je ne me prends vraiment pas la tête, no stress. A côté de ça j'ai mes petits défauts, comme tout le monde je pense, les gens disent de moi que je suis caractérielle. C'est peut-être parce que je suis fille unique aussi. Mais je sais en tout cas qu'en amour je donne tout, en amitié pareil, je suis entière et vraie. Une nana vraie.