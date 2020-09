Revivez les moments forts de l'épisode 4 en 10 Gifs !

Que s'est-il passé dans le Bachelor, gentleman célibataire ? A l'issue de la cérémonie de la rose, il ne reste plus que 12 jeunes femmes prêtes à tout pour séduire Marco. Retour, en 10 gifs sur cet épisode haut en couleur !

Ce soir encore, l'épisode du Bachelor, gentleman célibataire était riche en rebondissements. Entouré de ses deux amis, Aldo et Stefano, ces derniers ont conseillé le bel Italien dans sa quête du grand amour. Retour en gifs sur les moments les plus drôles mais aussi romantiques de ce soir.

Quand Mélanie rencontre Stefano, le meilleur ami de Marco

Ce soir, les Bachelorettes ont fait connaissance avec les deux meilleurs amis de Marco. Visiblement, Mélanie n'est pas insensible au charme de... Stefano. Venue charmer le bel Italien, cette dernière ne tarit pas d'éloges sur son meilleur ami beau gosse. "Il est super mignon le Stefano", lance la belle blonde aux autres prétendantes. Pour elle, c'est une évidance : "Marco est beau, il est donc normal que ses amis soient beaux". C'est dit !











La réaction de Diane quand elle décroche un rendez-vous avec Marco

Après avoir rencontré les prétendantes, Aldo et Stefano ont choisi LA jeune femme qui remporte le tête-à-tête avec Marco. C'est Diane qui a été sélectionnée par les deux Italiens. Ravie d'avoir décroché cet entretien rempli de mystère et de romantisme, la prétendante ne cache pas sa joie...











Quand Diane revient de son rendez-vous avec Marco...

Très timide au départ, Diane est rapidement mise en confiance par Marco qui la dévore des yeux. Sur un slow romantique, les deux célibataires qui se connaissent depuis seulement quelques semaines, sautent le pas et s'échangent des baisers passionnés. Forcement, après un rendez-vous comme celui-là, Diane ne peut être qu'aux anges.









Naëlle et Marie-Charlotte : le clash

Alerte clash ! Lui reprochant de gâcher le bonheur de Diane, Marie-Charlotte s'en prend à Naëlle qu'elle qualifie de "jalouse". Et ça ne fait que commencer.







Quand Marco demande à Louise si elle veut conduire

Pour le second rendez-vous, c'est Louise qui a été choisie. Au programme ? Une après-midi en 4x4. Peureuse en voiture, Marco propose à la Bachelorette de prendre le volant. Peu confiante - la jeune femme n'a pas conduit depuis 5 ans -, elle peine à démarrer la voiture. Après des débuts difficile, elle parvient à faire démarrer le bolide. Ouf !













Marco pendant son rendez-vous avec Julie

C'est la première fois que Julie se retrouve seule avec Marco. Les deux célibataires se sont donnés rendez-vous au spa pour discuter autour d'une coupe de champagne. Seulement voilà, entre les deux, la magie n'opère pas. A coup de conversations plates et futiles, Marco ne parvient pas à passer du bon temps avec la jeune femme. Gêné, il la laisse cependant parler de ses voyages. "On n'a pas beaucoup de choses en commun", lance-t-il face à la caméra.









Julie pendant son rendez-vous avec Marco

Pour la jeune femme, au contraire, ce rendez-vous avec Marco est l'occasion d'apprendre à se connaître. Peu mécontente de cet échange "fructueux", la jeune femme estime passer un super moment avec son Prince charmant. "Je pense que j'ai marqué quelque points, il y a un petit début de connexion entre nous deux". C'est à se demander si les deux compères étaient au même rendez-vous...









La méthode de séduction de Linda… faire l’étoile de mer

Linda et Marco se sont rendus dans un spa rempli d'eau salé. Un choix surprenant pour le bel Italien qui lui a proposé de... faire l'étoile de mer. Une situation étrange que la jeune femme ne tarde pas à remarquer : "J'ai l'impression que Marco me considère comme son pote. Il m'a demandé de faire l'étoile de mer..."







Laurie en boite de nuit avec Marco

A peine arrivée en boite de nuit, Laurie s'accapare Marco. A coup de danses endiablées sur We Found Love de Rihanna, ou encore The Time des Black Eyed Peas, la jeune femme fait renverser le gentleman qui en redemande encore. Une situation qui énerve Naëlle au plus haut point... "Laurie m'a mis sous son charme", a déclaré Marco. Après avoir échangé des baisers fougueux avec la brunette, les Bachelorettes n'ont pas tardé à affronter le gentleman pour lui dire ses quatre vérités !











Quand Shirley refuse la rose de Marco...

Blessée par l'attitude Marco lors de leur virée en boite de nuit, cette dernière ne lui a pas pardonné. Pour lui prouver, elle a décidé de refuser la rose que ce dernier lui a proposée. Un geste déplacé qui a surpris les autres prétendantes.









Julie, Marie-Charlotte et Shirley quittent donc l'aventure et ne reverront plus jamais le Bachelor...

(Re)vivez l'épisode 4 du Bachelor, gentleman célibataire