Beauty Match – Angélique : découvrez les looks proposés par Kam hugh, la revue de Kenza et Mina

Angélique est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceurs de la semaine. Après ses grossesses, la jeune femme n’a pas réussi à perdre ses kilos en trop. Une prise poids qui ne cesse de la complexer jour après jour. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à se sentir belle. Nos influenceurs de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui permettra de reprendre confiance en elle...





Kam Hugh



Robe : Asos

Bracelet : Zara

Sac : Monki

Escarpins : Stradivarius





Kenza



Boucles d’oreilles : Balaboosté

Veste : Missguided

Robe : Asos

Sac : Zara

Mules : Asos





Mina



Boucles d’oreilles : & Other Stories

Blouse : & Other Stories

Caraco : Etam

Pantalon : Asos

Sac : & Other Stories

Sandales : Bershka