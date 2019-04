Beauty Match – Awa : découvrez les looks proposés par Kamhugh, la revue de Kenza et Mina

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TFX |

"Je veux un look sexy pour retrouver l'amour", c'est ce que demande Awa, première participante de la semaine dans Beauty Match, le choc des influenceuses.

Awa a 25 ans et est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceurs de la semaine. Elle s’habille du lundi au dimanche en jogging, ce qui ne la met pas du tout en valeur. Elle souhaite trouver un look sexy pour retrouver l’amour. Les influenceurs de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui la rendra sexy et la mettra en valeur pour trouver l'amour.

Awa a choisi finalement la tenue de Kenza.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





Mina



Veste : Forever 21

T-shirt : Forever 21

Jupe : Asos

Boots : Forever 21





Kenza

Casquette : H&M

Colliers : Mango et Stradivarius

Pull : Karl Marc John

Jupe : Zara

Sac : Mango

Baskets : Converses





Kam Hugh



Béret : Asos

Boucles d’oreilles : Balaboosté

Veste : Monki

T-shirt : Monki

Jupe : Zara

Sandales : Asos