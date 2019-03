Beauty Match : Le choc des influenceuses - De retour avec des épisodes inédits le 1er avril sur TFX

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Elles vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Reines du style, de la mode, de la coiffure et du maquillage les influenceuses sont LES personnes à suivre sur les réseaux sociaux, initiant des tendances et influant sur notre quotidien. Chaque semaine 3 influenceuses en herbe vont s’affronter pour répondre aux problématiques des relookés, les influenceuses devront trouver le look adéquat pour cette transformation. Cette compétition inédite se déroulera sous l’œil avisé de Lufy, star des réseaux sociaux, qui compte plus de deux millions de followers et qui a tout juste été sacrée "influenceuse pop culture de l’année" aux People’s Choice Awards à Los Angeles !

C’est à Paris au cœur de la capitale de la mode, dans un loft cosy que les reines du style vont s’affronter. Leur objectif : cumuler le plus de like pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1000€. Chaque jour, elles auront une nouvelle personne à relooker et proposeront un "relooking outfit". A l’issue des 3 "relooking outfit" la personne relookée ne choisira qu’un seul look. L’influenceuse dont la tenue a été choisie obtiendra 2 likes et elle sera la seule à pouvoir réaliser la suite de la transformation : le relooking complet qui comprend la coiffure et le maquillage. Enfin Lufy distribuera ses 5 likes qui pourront remettre en question le classement final.





Pour cette nouvelle semaine les 3 influenceuses sont :





Aurela Skandaj

201 K abonnés sur Instagram

Aurela a un style glamour chic, avec une touche de sexy, elle assume ses formes et n'a pas peur de les montrer.

Ophelie Poppie



22 K abonnés sur Instagram

Poppie définit son look comme bobo chic et est toujours à la recherche de la petite pièce qui fait la différence.



Anissa Ghetto Style



23 K abonnés sur Instagram

Anissa a un style sportswear, elle aime associer les joggings avec des baskets autant qu'avec des talons.

Beauty Match : Le choc des influenceuses - A partir du lundi 1er avril, 18h50 sur TFX