Beauty Match - Claire : découvrez les looks proposés par Roulita, Lady Zee, Manon Durst

Claire est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune femme de 20 ans est venue avec la problématique suivante : « Je veux un look plus classe ». ». La jeune femme de 20 ans aimerait troquer son côté « sport wear » contre un look plus classe et féminin. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à se sentir plus féminine.



Claire a choisi finalement la tenue de Lady Zee.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





MANON

Perfecto : Bershka

Blouse : Topshop

Jean : Zara

Boots : Zara

Ceinture : Asos

Boucles d’oreilles : Zara

Sac : Stradivarius





ROULITA

Trench : Pimkie

Brassière : Forever 21



Cycliste : Forever 21



Baskets : Asos



Chaussettes : Primark



Bagues : Balaboosté



Collier : Parfois







LADY ZEE

Perfecto : Asos

Brassière : Missguided



Pantalon : Mango



Ceinture : Bershka



Baskets : Asos



Beret : Tie Rack



Manchette : Balaboosté



Bague : New Look