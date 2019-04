Beauty Match – Émeline : découvrez les looks proposés par Auréla, Poppie et Anissa

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TFX |

Emeline a 34 ans, et vient faire se relooking car elle ne sait pas quelle couleur lui va. Elle a choisi depuis plusieurs années d’aller à la facilité, et s’habille uniquement en noir. Elle a décidé de changer pour ne plus avoir une tenue qui fait triste et qui ne l’a met pas en valeur. Les trois influenceuses de la semaine ont relevé le challenge de lui trouver un look coloré.

Émeline a choisi finalement la tenue d'Auréla.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





Auréla



Robe : Zara

Manteau : Mango

Escarpins : Zara

Sac : Mango

Bijoux : Asos





Poppie

Veste : Bershka

Caraco : Zara

Pantalon : Zara

Baskets : Bershka

Sac : Mango





Anissa



Pull : Asos

Veste : Asos

Pantalon : Asos

Chaussures : Asos

Boucles d’oreilles : Zara