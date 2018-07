Beauty Match : les influenceuses se lancent dans le relooking dès le 20 août à 17h10 sur TFX

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Adieu monde virtuel ! Pour la première fois, des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont relooker des candidats qui souhaitent être métamorphosés. Le principe de l’émission ? Chaque semaine, trois influenceuses en herbe s’affronteront en proposant chacune une tenue complète à une personne qui veut changer radicalement d’apparence. Elles n’auront qu’un objectif : cumuler le plus de "like" pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1000 euros.

Tous les jours, ces reines du style proposeront un "relooking outfit" à une nouvelle participante. C’est cette dernière qui devra choisir son look préféré pour attribuer 2 "like" à l’influenceuse qui aura le mieux répondu à ses attentes. Et ce n’est pas tout ! L’influenceuse choisie devra compléter la transformation de la participante en réalisant sa coiffure et sa mise en beauté. Si elle réussit sa mission, elle obtiendra un 3ème "like" de la personne relookée. Mais rien n’est joué pour autant !

La compétition se déroulera sous l’œil avisé de Lufy, qui cumule plus de 3 millions d’abonnés. Tout au long du programme, la star des réseaux sociaux apportera ses précieux conseils et distribuera 5 "like" comme elle le désire aux trois influenceuses à la fin de la semaine. Ce qui pourrait bien chambouler le classement final ! Rendez-vous le 20 août à 17h10 pour découvrir Beauty Match, le choc des influenceuses sur TFX.