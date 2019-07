Beauty Match revient à partir du 19 août sur TFX

“Beauty Match, le choc des influenceuses” revient pour de nouveaux épisodes inédits, toujours commentés par la première youtubeuse beauté de Belgique, Lufy.

A noter dans vos agendas : Beauty Match revient du lundi au vendredi, à partir du 19 août, 16h30 sur TFX. Des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Elles vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Chaque semaine 3 influenceuses en herbe vont s’affronter pour répondre aux problématiques des relookés, les influenceuses devront trouver le look adéquat pour cette transformation.

Pour cette semaine, les 3 influenceuses sont :

TIFFANY KATS (19,6K)

Tiffany a 24 ans et est créatrice de contenu sur internet depuis plus de 6 ans. Son univers c’est le rock, le dark… Elle aime se sentir bad girl ! Pour elle, affirmer son look, c’est affirmer sa personnalité. Elle a testé tous les looks de la terre et aujourd’hui elle sait exactement ce qui lui correspond le mieux ! Sa devise : « Jamais sans mon perf ! »

NAOBABE (300K)

Naomie, Naobabe sur les réseaux, a 22 ans et est influenceuse sur Instagram depuis 2 ans. Ses points forts sont sa bonne humeur, sa créativité et bien sûr son grain de folie ! Son style c’est le street wear extravagant et sa spécialité, le hair style ! Elle adore les perruques. C’est pour elle, LE secret d’un style de ouf.

VANILLE BOYER (7413 followers)

Vanille a 26 ans et est influenceuse depuis 2 ans. Son style est celui d’une parisienne tendance avec un petit côté femme fatale! Elle reste féminine et chic en toutes circonstances ! Sa spécialité, la mode ! Elle adore ça ! Et sa marque de fabrique : les talons, elle ne les quitte jamais !

Beauty Match, Le choc des influenceuses - Du lundi au vendredi à 16h30 sur TFX