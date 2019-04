Beauty Match - Marie : découvrez les looks proposés par Lila, Julia HN, Charlotte Pirroni

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TFX |

« Je veux un look pour qu’on me remarque », c'est la souhait de Marie, troisième participante de la semaine dans Beauty Match, le choc des influenceuses.

Marie est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune femme de 26 ans est venue avec la problématique suivante : « Je veux un look pour qu’on me remarque ». Accompagnée de sa collègue et meilleure amie, Marie, infirmière, voudrait trouver un style pour se différencier, elle qui doit porter l’uniforme tous les jours. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à se redécouvrir et à gagner en confiance.

Marie a choisi finalement la tenue de Charlotte.

Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





Charlotte

Robe chemise : Asos

Veste : Mango

Ceinture : Mango

Boucles d’orielles : Mango

Bottes : Mango

Bracelets : Balabooste

Julia

Robe Sweat : Missguided

Cuissardes : Asos

Banane : Pretty Little Thing

Bijoux : Prettylittlething

Lila

Blouson : Zara

Combinaison : Missguided

Bottes : Zara

Pochette : Missguided

Boucles d’oreilles : Missguided

Collier : Boohoo