Beauty Match - Perrine : découvrez les looks proposés par Roulita, Lady Zee, Manon

« Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un garçon », c'est ce que demande Perrine, première participante de la semaine dans Beauty Match, le choc des influenceuses.

Perrine est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune femme de 21 ans est venue avec la problématique suivante : « Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un garçon ». Elle n’a plus envie d’être associée à un garçon manqué.

Perrine a choisi finalement la tenue de Roulita.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.



Roulita





Top : New Look

Jupe : New Look

Bottes : Primark

Manchette : Parfois

Bagues : Balaboosté

Collier : Primark

Bandana : Find

Lady Zee

Top : Zara

Jupe : Miss Selfridge

Ceinture : Mango

Sandales : Missguided

Pochette : Zara

Boucles d’oreilles : Zara

Manon





Veste : Zara

Pantalon : Zara

Minaudière : Zara

Sandales à talon : Boohoo

Ceinture : Boohoo

Manchettes : Primark et Parfois