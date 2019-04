Beauty Match - Théo : découvrez les looks proposés par Roulita, Lady Zee, Manon Durst

Par Tiffany ROUSSELLE | Ecrit pour TFX |

« Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un baba cool", c'est ce que demande Théo, candidat de la semaine dans Beauty Match, le choc des influenceuses.

Théo est venu à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune homme de 28 ans est venu avec la problématique suivante : « Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un baba cool ». Il aimerait troquer son côté « baba cool » contre un look plus simple et efficace. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à séduire les filles.



Théo a choisi finalement la tenue de Lady Zee.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





Lady Zee



Veste : Mango

Chemise : Mango

Pantalon : Zara

Bracelets : Delaveine

Montre : Delaveine

Mocassins : Asos

Ceinture : Asos





Manon



Veste : Zara

Pantalon : Zara

Tee-shirt : Jack & Jones

Sweat : Zara

Baskets : Asos





Roulita



Veste : Asos



T shirt : Vans



Banane : Asos



Pantalon :Pull & Bear



Baskets : Asos



Montre : Asos