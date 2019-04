Beauty Match - Yustina : découvrez les looks proposés par Roulita, Lady Zee, Manon Durst

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TFX |

Yustina est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune femme de 26 ans est venue avec la problématique suivante : « Mon mari en a marre de mon look gothique ». Accompagnée de son mari, la jeune femme de 26 ans aimerait être plus féminine en laissant au placard son look gothique qui ne plaît pas à son amoureux. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à se féminiser et à gagner en confiance.

Yustina a choisi finalement la tenue de Roulita.



Vous avez été conquise par l’une des tenues du jour ? Vous voulez connaitre les références des vêtements et accessoires choisis par les influences ? C’est par ici.





Manon

Perfecto : Zara

Robe : Mango

Cuissardes : Boohoo

Sac à dos : Zara

Ceinture : Bershka

Boucles d’oreilles : Zara

Lady Zee

Robe blazer : Peace + Love

Bandeau : Oysho

Collant : Primark

Bottes : Mango

Pochette : Asos

Boucles : Zara

Roulita

Veste : Bershka

Ceinture : Pieces

Body : Stradivarius

Pantalon : Boohoo

Baskets : Bershka

Boucles : Monki

Sac : Topshop