Anissa : « Jogging avec des talons, on adore ! »

Anissa est dans la place. Cette danseuse hip-hop de 23 ans débarque dans la compétition avec un look qui ne laisse pas indifférent. Habillée en total jogging aux motifs chaîne en or, on peut dire qu’elle a un look sportwear. Avec plus de 21 000 abonnés, elle partage son univers urbain. La combinaison jogging et talons, on adore ! Très confiante, Anissa est habituée des compétitions. Elle est prête à s’imposer dans l’aventure, mais surtout, à gagner ! Beauty Match : Le choc des influenceuses, lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.