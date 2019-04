Anissa mise sur la rayure qui déchire ! Tenue validée ou recalée ?

Anissa est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Mélissa qui qui souhaite retrouver sa féminité dans un look en harmonie avec sa morphologie. Elle opte pour un haut à rayures verticales avec un pantalon blanc, et un sac qui apporte la touche de couleur. Outre de se sentir à l’aise dans cette tenue, Melissa aimera-t-elle ce nouveau look ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 3 avril 2019.