Auréla : « Je n’ai pas honte de mes formes ! »

Auréla, la célèbre youtubeuse belge rejoint la compétition parmi les 3 influenceuses de la semaine dans Beauty Match. Suivie par près de 200 000 followers sur Instagram, elle revendique un look glamour chic et assume de porter des vêtements près du corps. Elle n’a aucun complexe concernant ses formes qu’elle n’hésite pas à mettre en valeur. Avec une personnalité haut en couleur, elle sera cash dans tous ses choix, sans filtre, et va tout donner pour gagner la compétition ! On a hâte de voir ça dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.