Beauty Match : le choc des influenceuses - Découvrez les premières influenceuses de la saison 2 inédite

Après le succès de la première saison, Beauty Match : le choc des influenceuses revient dans une saison 2 inédite. Des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont à nouveau quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Elles vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Et pour démarrer cette nouvelle saison, Sarah Lopez, ancienne candidate de Secret Story et futur coeur brisé de La Villa 4 au style sexy et affirmé ; I am Fiona Oslo, YouTubeuse à l’univers très BCBG ; et Guess Twins, les sœurs jumelles Sabrina et Sarah qui revendiquent leur style streetwear atypique vont toutes relever le défi. Alors, qui sera élue meilleure influenceuse de la semaine ? Réponse dans Beauty Match, le choc des influenceuses saison 2, dès le lundi 3 décembre à 18h20 sur TFX.