++ Beauty match : le choc des influenceuses - Épisode 05 - Finale

Des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi.Elles vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Reines du style, de la mode, de la coiffure et du maquillage les influenceuses sont LES personnes à suivre sur les réseaux sociaux, initiant des tendances et influant sur notre quotidien. Chaque semaine 3 influenceuses en herbe vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Devenir plus féminine ou assumer ses rondeurs, les influenceuses devront trouver le look adéquat pour cette transformation. Cette compétition inédite se déroulera sous l’œil avisé de Lufy, star des réseaux sociaux, qui compte plus de deux millions de followers et tout juste sacrée influenceuse pop culture de l’année aux People's Choice Awards à Los Angeles ! La mode et le maquillage n’ont aucun secret pour elle. Tout au long de l’émission elle apportera ses précieux conseils. En fonction des choix de relooking des influenceuses, elle donnera ses recommandations sur le maquillage, la coiffure, ou le stylisme. De la manière d’appliquer un highlighter au choix de la meilleure paire de chaussure, rien ne lui échappe ! Son avis sera crucial car jusqu’au bout rien ne sera joué d’avance. À la fin de la semaine Lufy aura le pouvoir faire basculer le classement final en distribuant 5 like comme elle le désire aux 3 influenceuses. C’est à Paris au cœur de la capitale de la mode, dans un loft cosy que les reines du style vont s’affronter.Leur objectif : cumuler le plus de like pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1000€. Tous les jours elles auront une nouvelle personne à relooker et proposeront un « relooking outfit ». A l’issu des 3 « relooking outfit » la personne relookée ne choisira qu’un seul look.L’influenceuse dont la tenue a été choisie obtiendra 2 like et elle sera la seule à pouvoir réaliser la suite de la transformation : le relooking complet qui comprend la coiffure et le maquillage.Enfin Lufy distribuera ses 5 like qui pourront remettre en question le classement final.La personne relookée sera-t-elle satisfaite de sa métamorphose ?L’influenceuse remportera-t-elle un like supplémentaire ?Ou au contraire va-t-elle en perdre un ? Tout juste sacrée influenceuse pop culture de l’année aux People's Choice Awards à Los Angeles et avec plus de deux millions de followers sur tous ses réseaux sociaux, Lufy est la première Youtubeuse beauté en Belgique, et dans le top 5 des chaînes beauté francophones. Elle s'est lancée en 2012 sur Youtube pour partager, en parallèle de ses études de traduction, ses conseils beauté, bien-être et mode en vidéo. Très vite sa communauté grandit et elle décide de créer une seconde chaîne Youtube sur laquelle son compagnon Enzo et elle publient des vidéos de divertissements. Quelques années plus tard les activités de Lufy s'étendent au-delà des réseaux sociaux lorsqu'elle devient l'un des visages au niveau mondial du plus grand groupe français de cosmétiques, L’Oréal . Elle est également ambassadrice de plusieurs marques en France et en Belgique. Dès 2015, elle fait ses premiers pas à la télévision belge et s'initie également plusieurs fois par semaine à la radio avec son compagnon. En 2017 elle a sa propre chronique mode et beauté hebdomadaire dans l'une des émissions les plus populaires du pays, Place Royale.